Sporting e Fonte Bastardo venceram este sábado na 12.ª jornada do campeonato nacional de voleibol.

Os leões, a jogar fora, derrotaram o Académica de Espinho por 3-1, com os parciais de 22-25, 20-25, 25-19, 16-25. Em casa, o Fonte Bastardo bateu o Esmoriz por 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-23, 15-11) e continua na liderança da tabela, com 30 pontos, mais quatro do que o Benfica.

A jornada na série dos primeiros fica completa este domingo, com a deslocação do Benfica a Matosinhos, para defrontar o Leixões (17h30).

CLASSIFICAÇÃO

1.º: Fonte do Bastardo, 30 pontos/12jogos

2.º: Benfica, 26/11

3.º: Sporting, 22/12

4.º: Esmoriz, 18/12

5.º: Leixões, 14/11

6.º: AA Espinho, 14/12

7.º: Castêlo da Maia, 10/12

8.º: Sp. Espinho, 7/12