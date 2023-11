Um grupo de adeptos do FC Porto foi atacado em Braga por indivíduos encapuzados e totalmente vestidos de preto, na tarde de sábado, quando deixava o pavilhão no final do jogo de voleibol feminino, que terminou com vitória da equipa portista sobre o Sp. Braga (3-2).

Segundo o JN, pelo menos uma pessoa ficou ferida e teve de ser transportada para o Hospital de Braga.

Também foram provocados danos em viaturas e algumas mochilas terão sido roubadas durante os incidentes.