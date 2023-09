O antigo capitão do voleibol do Benfica Pedro Fiúza morreu esta terça-feira, aos 42 anos, anunciaram os encarnados.

Fiúza chegou a capitão do Benfica com apenas 21 anos e esteve 12 épocas na equipa principal, de 2000 a 2012, tendo conquistado um campeonato, cinco Taças de Portugal e duas Supertaças.

«Era um apaixonado por fotografia e os primeiros passos nessa área foram dados no nosso clube, ainda como atleta, prosseguindo com essa paixão após ter terminado a sua carreira desportiva», lê-se na nota dos encarnados, que não revelaram as causas da morte.