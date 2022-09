João Pedrosa e Hugo Campos conquistaram este sábado o título de campeões do mundo universitários em voleibol de praia, em Maceió, no Brasil, após um triunfo na final frente aos suíços Immanuel Zürcher e Jonathan Jordan.

Pedrosa e Campos impuseram-se por 2-1 (21-17, 16-21 e 15-13), no embate decisivo, conseguindo o melhor resultado de sempre de portugueses na competição, depois do quinto lugar de Rosa Couto e Marta Hurst, em 2014, no Porto.

«Não tenho palavras para descrever o que estamos a sentir, depois desta final tão disputada. Estamos muito felizes», afirmou Hugo Campos, citado pela organização. Já João Pedrosa destacou o público brasileiro, que «fez a diferença e deu força extra nos momentos decisivos».