Declarações do treinador do Benfica, Marcel Matz, após a derrota caseira ante o Sporting (1-3), no decisivo jogo 5 da final do campeonato nacional de voleibol, que valeu o título aos leões:

«Não dá para tirar o mérito da temporada que o Sporting teve. A época foi muito difícil. Conseguimos criar uma equipa. No play-off estivemos a vencer por 2-0. Mérito do Sporting. Tentámos de tudo, mas não deu. O Sporting foi forte nas alturas chave. Eles conseguiram reentrar no play-off. Com um 2-0 nada está decidido. Esta será uma boa aprendizagem para todos.»

«O balanço dos cinco títulos é bom. Não há como dizer o contrário. A minha filha tem seis anos e meio e vou ter de lhe explicar que o desporto é isto. O trabalho é bem feito, mas não dá para ganhar sempre. No final o Sporting foi mais competente que nós.»

«O quarto set aproximou o Sporting da vitória. Ainda tentámos e senti que ia ficar difícil e que não teria capacidade de ir buscar o resultado, quando estávamos dois pontos e passou a cinco. Tenho para mim que vamos continuar. Vai para a próxima. O Sporting este ano mereceu.»