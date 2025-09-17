Portugal venceu a Colômbia por 3-2 na madrugada desta quarta-feira (manhã nas Filipinas) e fica à espera do último jogo do Grupo D do Mundial para saber se segue para os oitavos de final.

Na terceira e última jornada do grupo, os colombianos entraram melhor e venceram os primeiros parciais por 23-25 e 21-25. Porém, aa seleção treinada por João José respondeu, conquistando os doi parciais seguintes por 25-20 e 25-21. No último e decisivo parcial, Portugal foi mais forte e fechou a vitória por 15-11.

Portugal, 23.º do ranking mundial, conseguirá a qualificação para os oitavos de final caso os Estados Unidos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024, vençam Cuba.

O último jogo do Grupo D, entre os cubanos e os norte-americanos, campeões do mundo de 1986 e atualmente quintos do ranking mundial, começa às 17:30 locais (10:30 em Portugal Continental).

Para já, na classificação, os EUA têm seis pontos, seguidos de Portugal com cinco, Cuba com três e Colômbia com um.