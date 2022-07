O líbero João Simões é o segundo reforço do voleibol do Sporting para a nova época, informou o clube, com o jogador de 23 anos a chegar aos leões após uma temporada no Sporting das Caldas.

«Acho que me vou adaptar muito bem. Já conheço alguns jogadores, como o José Jardim, que é meu amigo há muito tempo, o Tiago Pereira ou o Kelton Tavares, que jogaram comigo na formação, e também já fui treinado pelo treinador-adjunto Afonso Seixas”, disse João Simões, citado pelo clube.

Antes de João Simões, o Sporting anunciou a chegada do distribuidor José Jardim, filho do homónimo José Jardim, antigo jogador, treinador e atual diretor do Benfica.