Instantes depois de anunciar a saída de Marcel Matz, o Benfica divulgou o seu sucessor enquanto treinador de voleibol do Benfica. 

O clube informou que chegou a acordo com Sakis Psarras para as próximas duas temporadas. O grego de 53 anos viverá a primeira experiência fora da Grécia numa carreira que iniciou em 2016 pelo OFPF Ethnikós.

Representou, de seguida, o PAOK. Nos últimos seis anos representou o AONS Milon. Na última temporada ficou em seguno lugar na Liga grega - a um ponto do líder Panathinaikos. Destaque ainda para a primeira presença histórica na CEV Cup. 

Enquanto jogador representou o Panathinaikos e Olympiacos, tendo também sido internacional pela Grécia. Sucede, assim a Matz, que liderou o Benfica durante oito épocas. 

RELACIONADOS
Voleibol: Marcel Matz deixa o Benfica ao fim de oito anos
Ciclismo: Van Aert falha Tour2026 devido a lesão no cotovelo
Nuno Dias e a goleada no dérbi: «Quero ficar recordado por troféus, não vitórias»
«O resultado fala por si, não fomos o Benfica que nos trouxe até aqui»