Voleibol: Benfica anuncia novo treinador da equipa masculina
Técnico grego, de 53 anos, assinou contrato com o Benfica até 2028
Técnico grego, de 53 anos, assinou contrato com o Benfica até 2028
Instantes depois de anunciar a saída de Marcel Matz, o Benfica divulgou o seu sucessor enquanto treinador de voleibol do Benfica.
O clube informou que chegou a acordo com Sakis Psarras para as próximas duas temporadas. O grego de 53 anos viverá a primeira experiência fora da Grécia numa carreira que iniciou em 2016 pelo OFPF Ethnikós.
Representou, de seguida, o PAOK. Nos últimos seis anos representou o AONS Milon. Na última temporada ficou em seguno lugar na Liga grega - a um ponto do líder Panathinaikos. Destaque ainda para a primeira presença histórica na CEV Cup.
Enquanto jogador representou o Panathinaikos e Olympiacos, tendo também sido internacional pela Grécia. Sucede, assim a Matz, que liderou o Benfica durante oito épocas.
Bem-vindo, Sakis Psarras! 🦅— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) June 17, 2026
🔗 https://t.co/tQYmE9dYX8#VóleiBenfica pic.twitter.com/mxucE2d0J6