O Benfica assegurou entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol.

Ao contrário do que aconteceu nos anteriores, as águias não terão de disputar as eliminatórias de acesso.

Isso acontece porque Portugal subiu no ranking, graças às recentes prestações do Benfica, mas também pelo prolongamento do impedimento das equipas russas e bielorrussas em participar, e que foi anunciado nesta quinta-feira pela Confederação Europeia de Voleibol.