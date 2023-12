Líder do campeonato, o Benfica entrou da melhor maneira na segunda fase do campeonato nacional de voleibol, ao vencer na receção ao Fonte do Bastardo.

Na Luz, as águias triunfaram por 3-0, pelos parciais de 25-21, 25-16 e 25-21.

Já o Sporting ganhou na deslocação ao terreno do VC Viana, também por 3-0.

Os leões superiorizaram-se no primeiro set, por 25-13, e venceram os dois seguintes por 25-20.

O Benfica lidera a tabela classificativa com 11 pontos, mais do que o Sporting e quatro do que o Leixões, terceiro classificado.

Os outros resultados do dia:

Leixões - Vitória de Guimarães, 3-2 (26-28, 21-25, 25-23, 25-17, 15-10)

Castêlo da Maia - Académica de Espinho, 2-3 (25-20, 25-18, 22-25, 15-25, 12-15)