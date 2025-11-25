Modalidades
Há 42 min
Voleibol: Benfica estreia-se na Champions feminina com derrota
Águias perdem de forma clara, na Turquia, frente ao Fenerbahçe
RAS
Águias perdem de forma clara, na Turquia, frente ao Fenerbahçe
RAS
O Benfica estreou-se no Grupo B da Liga dos Campeões feminina de voleibol com uma derrota pesada, na Turquia, com o Fenerbahçe (3-0).
As Águias caíram em Istambul pelos parciais de 25-18, 25-19 e 25-19, frente a uma equipa que atingiu os quartos de final da prova na época passada e se sagrou campeã europeia em 2012.
Na próxima jornada, o Benfica recebe as polacas do Budowlani Lódz, no dia 3 de dezembro (19h00). Pelo meio, as encarnadas defrontam o Leixões para o campeonato nacional, no domingo (16h00).
O Benfica, recorde-se, ultrapassou duas rondas de qualificação antes de chegar, pela primeira vez, à fase de grupos da Liga dos Campeões.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS