O Benfica ganhou vantagem na segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de voleibol ao derrotar, em Lisboa, por 3-1, o Heidelberg Las Palmas, na primeira mão da eliminatória de acesso à fase de grupos.

As campeãs portuguesas até perderam o primeiro set (21-25), mas deram a volta ao jogo e conseguiram um triunfo claro (25-15, 25-15 e 25-22) ante as campeãs espanholas, em 110 minutos de jogo.

🦅 Termina a partida na Luz e o #VóleiBenficaFem 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘 o jogo da 1.ª mão da 2.ª ronda de qualificação para a CEV Champions League! 🔥



🏐 Parciais: 21-25 | 25-15 | 25-15 | 25-22 pic.twitter.com/UnmMkSG0yY — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) October 23, 2025

A formação lisboeta, liderada pelo brasileiro Henrique Furtado, teve na sérvia Veronika Dokic a máxima pontuadora, com 19 pontos. A chilena Beatriz Novoa Valencia chegou aos 17, pelo Las Palmas.

Na quarta-feira, em solo espanhol, ao Benfica basta vencer dois sets para se apurar para a terceira e decisiva ronda, na qual o adversário será o Banka Branik Maribor, da Eslovénia.

O vencedor dessa ronda segue para a fase de grupos, onde será integrado no Grupo B juntamente com Fenerbahçe (Turquia), Lódz (Polónia) e Novara (Itália).

