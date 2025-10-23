O Benfica ganhou vantagem na segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de voleibol ao derrotar, em Lisboa, por 3-1, o Heidelberg Las Palmas, na primeira mão da eliminatória de acesso à fase de grupos.

As campeãs portuguesas até perderam o primeiro set (21-25), mas deram a volta ao jogo e conseguiram um triunfo claro (25-15, 25-15 e 25-22) ante as campeãs espanholas, em 110 minutos de jogo.

A formação lisboeta, liderada pelo brasileiro Henrique Furtado, teve na sérvia Veronika Dokic a máxima pontuadora, com 19 pontos. A chilena Beatriz Novoa Valencia chegou aos 17, pelo Las Palmas.

Na quarta-feira, em solo espanhol, ao Benfica basta vencer dois sets para se apurar para a terceira e decisiva ronda, na qual o adversário será o Banka Branik Maribor, da Eslovénia.

O vencedor dessa ronda segue para a fase de grupos, onde será integrado no Grupo B juntamente com Fenerbahçe (Turquia), Lódz (Polónia) e Novara (Itália).

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
Neemias Queta fora da pré-convocatória de Portugal para o Mundial 2027
Ténis: Arábia Saudita será palco de torneio Masters 1000 a partir de 2028
Ténis: Francisco Cabral qualifica-se para a segunda ronda de pares em Viena