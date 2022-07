Marcel Matz renovou contrato com o Benfica, informou o clube.



O técnico brasileiro, de 42 anos, chegou às águias em 2018 e desde então conquistou três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e quatro Supertaças.



«É a terceira renovação de contrato, isso mostra o trabalho que temos feito. É uma felicidade muito grande e um momento de responsabilidade, mais tempo de trabalho para ter um planeamento a médio prazo e continuar a liderar uma equipa muito competente. Vou poder continuar a conviver com profissionais que são muito competentes naquela que é a minha carreira em Portugal, os meus colegas da equipa técnica. A minha permanência também dá estabilidade para eles darem o máximo em prol do Benfica», referiu o treinador à BTV.



O Benfica não revelou a duração do novo vínculo de Marcel Matz.