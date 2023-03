E ao último jogo da fase regular, aí está uma verdadeira novidade: a primeira derrota do Benfica no campeonato de voleibol. Num encontro que já não contava para nada, porque já tinham segurado o primeiro lugar, os encarnados perderam na deslocação ao terreno do segundo classificado, o Fonte Bastardo, que venceu pelos parciais de 3-1.

Nos outros jogos, o Sporting venceu o Esmoriz por 3-1 e o Leixões perdeu em casa com o Académica de Espinho, em dois jogos que também já não mudavam nada, pelo que a classificação dos quatro primeiros estava feita.

Agora seguem-se as meias-finais na divisão de elite, na fase de apuramento do campeão. O Benfica (líder) vai defrontar o Leixões (quarto classificado), enquanto na outra meia-final o Sporting joga com o Fonte Bastardo.

Sábado, 4 mar:

Vitória de Guimarães - Castêlo da Maia, 3-1 (25-21, 25-23, 23-25, 25-22)

Fonte do Bastardo – Benfica, 3-1 (25-19, 22-25, 25-16, 25-19)

Sporting – Esmoriz, 3-1 (21-25, 25-23, 25-22, 25-23)

Leixões - Académica de Espinho, 2-3 (23-25, 25-11, 23-25, 26-24, 11-15)

Classificação:

1. Benfica, 43

2. Fonte Bastardo, 43

3. Sporting, 35

4. Leixões, 28

5. Vitória de Guimarães, 19

6. Esmoriz, 18

7. Académica de Espinho, 13

8. Castêlo da Maia, 12