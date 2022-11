O Benfica perdeu nesta terça-feira com os franceses d Tours, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

As águias venceram o primeiro set por 30-28, mas perderam os três seguintes por 25-21, 25-19 e 25-21.

É a terceira derrota do Benfica em três jogos na fase de grupos da Champions, o que vale à equipa de Marcel Matz o último lugar do grupo C, com os mesmos pontos dos belgas do Roeselare, e atrás do Tours e dos italianos Lube Civitanova.

Na próxima jornada, marcada para 13 de dezembro, o Benfica defronta o Roeselare, na Bélgica.