O Benfica e a Fonte do Bastardo entraram com o pé direito nas meias-finais do campeonato nacional de voleibol, ao baterem o Esmoriz e o Sporting, respetivamente.

Os encarnados, vencedores da primeira e segunda fases do campeonato, levou a melhor fora de casa por 3-1. O Esmoriz ainda venceu o primeiro set por 25-22, mas os campeões nacionais levaram a melhor nos três seguintes por 25-19, 31-29 e 25-21.

Menos equilibrada foi a partida entre o Sporting e a Fonte do Bastardo, a segunda melhor equipa da época até ao momento. Os açorianos impuseram-se no João Rocha por 3-0, com os parciais de 25-18, 27-25 e 25-22.

As meias-finais e a final do campeonato nacional de voleibol são à melhor de cinco jogos.