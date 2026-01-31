Com um triunfo seguro frente ao até aqui quarto classificado da fase regular, Leixões, o Benfica encostou ao Sporting na liderança da Liga, sendo que os leões só no domingo (18h00) vão a jogo na 17.ª jornada, quando receberem a Académica de São Mamede.

As águias, que a meio da semana foram afastadas da Taça Challenge, controlaram o jogo frente aos matosinhenses, que derrotaram em apenas três sets pelos parciais de 25-17, 25-17 e 25-19. Nivaldo Gomez destacou-se no ataque dos encarnados com 13 pontos.

O Leixões caiu para o sétimo lugar da tabela em virtude dos triunfos do Vitória (recuperou de dois sets de desvantagem para vencer por 3-2 no pavilhão do Madalena), da Académica de Espinho (3-0 em Santo Tirso) e do Sp. Espinho (3-2 frente ao Castêlo da Maia), numa ronda em que o Clube K bateu o Nun’Álvares por 3-2.

Classificação da primeira fase da Liga de voleibol:

1.º Benfica, 15 vitórias, 45 pontos (17 jogos)

2.º Sporting, 15 vitórias, 45 pontos (16 jogos)

3.º Académica de São Mamede, 10 vitórias, 30 pontos (16 jogos)

4.º Vitória, 10 vitórias, 28 pontos (17 jogos)

5.º Académica de Espinho, 10 vitórias, 25 pontos (16 jogos)

6.º Sp. Espinho, 9 vitórias, 28 pontos (16 jogos)

7.º Leixões, 9 vitórias, 26 pontos (16 jogos)

8.º Nun’Álvares, 7 vitórias, 21 pontos (17 jogos)

9.º Madalena, 5 vitórias, 18 pontos (16 jogos)

10.º Castêlo da Maia, 5 vitórias, 18 pontos (17 jogos)

11.º Clube K, 3 vitórias, 9 pontos (17 jogos)

12.º Santo Tirso, 1 vitória, 4 pontos (17 jogos)