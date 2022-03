O Benfica venceu este sábado o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 3-1, e confirmou o primeiro lugar da segunda fase regular do campeonato nacional de voleibol.

Com este triunfo na casa dos leões, o Benfica terminou esta fase do campeonato no primeiro lugar da classificação e garante que vai poder decidir o play-off a jogar na Luz, frente ao Esmoriz, quarto qualificado desta fase.

Já o Sporting encerra esta fase na terceira posição e vai defrontar no play-off os açorianos da Fonte do Bastardo.

Curiosamente a equipa leonina venceu o primeiro set por 25-17, mas depois só deu Benfica: ganhou o segundo set por 23-25, fechou o terceiro parcial em 24-26 e encerrou a partida ao ganhar o quarto set por 25-18.