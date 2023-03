O Benfica apurou-se neste domingo para a final do campeonato de voleibol, ao vencer o terceiro jogo da meia-final ao Leixões por 3-0.

De resto, a equipa de Marcel Matz, que terminou a fase regular no primeiro lugar e só perdeu um set no percurso até à final diante da equipa matosinhense.

O Benfica, campeão em título e que esta época já venceu a Taça de Portugal, fica agora à espera do adversário da final, a sair do confronto entre o Sporting e a Fonte do Bastardo, que está 1-1 em jogos, depois de o terceiro jogo não se ter disputado neste domingo devido a uma «intoxicação alimentar coletiva» na comitiva do Sporting.