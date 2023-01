O Benfica somou a quinta derrota em cinco jogos do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol.

A jogar em casa, a equipa de Marcel Matz, campeã nacional, perdeu em casa com os italianos do Lube Civitanova por 3-0, com os parciais de 18-25, 19-25 e 18-25.

O Lube Civitanova lidera o Grupo C com pleno de vitórias.