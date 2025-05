Com uma história diametralmente oposta à que protagonizou na vertente masculina, o Benfica conseguiu recuperar de uma desvantagem de 2-0 na final da Liga feminina de voleibol, derrotou o Sp. Braga na «negra» do quinto do jogo e voltou a sagrar-se campeão nacional, 50 anos depois.

As comandadas de Rui Moreira superaram as bracarenses, no Pavilhão da Luz, pelos parciais de 25-23, 28-30, 25-15, 23-25 e 15-13, num encontro de emoções fortes que fechou em beleza a temporada.

Antes do golden set começar, o árbitro Ricardo Ferreira sentiu-se indisposto e necessitou de assistência médica. O juiz acabou mesmo por ser rendido por Rui Reis, que desempenhava as funções de árbitro de mesa.

O título conquistado esta quinta-feira é o 10.º do palmarés do Benfica e o primeiro desde 1975, quando as águias completaram uma série de nove campeonatos seguidos com uma equipa que ficou eternizada como «As Marias», como o Maisfutebol lhe recorda.

As águias sucedem ao FC Porto como vencedoras da Liga feminina de voleibol. O Leixões é o clube mais bem-sucedido na prova, com 18 títulos no currículo.