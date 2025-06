Saska Durovic é a mais recente contratação da equipa feminina de voleibol do FC Porto. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, em comunicado, no site dos dragões.

A atleta começou a carreira no seu país, tendo representado o ZOK Moraca (2015/16). Daí mudou-se para a Sérvia, onde alinhou no OK Tent (2017-2022) e no Estrela Vermelha (2023/24), tendo ainda representado as francesas do Saint-Raphael VB (2023-2024) antes de rumar ao Sporting, na temporada passada.

É internacional por Montenegro desde 2022 e, recentemente, jogou contra a Seleção nacional feminina de voleibol num encontro a contar para a Golden League.

Na temporada passada, ano em que se estreou em Portugal, Saska Durovic destacou-se no Sporting ao tornar-se na melhor servidora do campeonato nacional, com 40 ases. Representou as leoas em 34 jogos, tendo conquistado a Taça de Portugal.