Os polacos do Warta Zawiercie e do Resovia Rzeszów e os alemães do Lüneburg são os adversários do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões de voleibol.

Depois de ter chegado à final da prova na última temporada, o Warta Zawiercie, que conta com o português Miguel Tavares no plantel, será o adversário mais complicado dos campeões nacionais. A primeira jornada está marcada para a última semana de novembro.

Já o Benfica vai defrontar os croatas do Medimurje Centrometal na primeira eliminatória da Taça Challenge, marcada para novembro. O vencedor defronta, nos 16 avos de final, o Arcada Galati (Roménia) ou o Levoranta Sastamala (Finlândia).

Na Liga dos Campeões feminina, o Benfica vai discutir uma primeira fase de qualificação com as espanholas do Las Palmas. Caso seja bem-sucedido, encontrará as eslovenas do Banka Branik Maribor na derradeira ronda de acesso à fase de grupos. O vencedor dessa eliminatória será colocado no Grupo B, juntamente com Fenerbahçe (Turquia), Lódz (Polónia) e Novara (Itália).

Na Taça Challenge feminina, o Sp. Braga, segundo classificado no último campeonato nacional, vai disputar os 16 avos de final frente às espanholas do Rioja ou às montenegrinas do Buducnost Podgorica.

Sporting e FC Porto vão, por seu turno, disputar a CEV Cup feminina. As leoas defrontam o Vandoeuvre Nancy e as portistas jogam com o Galatasaray, nos 16 avos de final.