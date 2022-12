A AJM/FC Porto bateu esta terça-feira, no Dragão Arena, as croatas do Ribola Kastela (3-0) e deu um passo importante em direção aos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol feminino.

As portistas concluíram a partida com os parciais de 25-8, 25-18 e 25-15.

O jogo, da primeira mão dos 16 avos de final, deixa a AJM/FC Porto em clara vantagem na eliminatória, que se conclui quarta-feira, novamente no pavilhão da formação portuguesa.