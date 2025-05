Obrigado a vencer para se manter na luta pelo título de campeão nacional feminino de voleibol, o Benfica bateu o Sp. Braga por 3-1 (25-18, 19-25, 25-20 e 25-14), na Luz, no terceiro jogo da final, resultado que deixa a eliminatória em 2-1, favorável às arsenalistas.

Mesmo sem poderem contar com a influente Kyra Holt, devido a lesão, as águias não tremeram quando as bracarenses repuseram a igualdade no segundo set, tendo fechado a partida com dois parciais sólidos.

Noutro contexto, o Benfica homenageou a equipa das “Marias” - das 17 jogadoras só uma não se chama Maria (Luísa Duarte) -, que foi por nove vezes consecutivas campeã nacional, entre 1966/67 e 1974/75. Curiosamente, as encarnadas não voltaram a vencer o campeonato nacional feminino de voleibol desde então.

No próximo domingo (17:00) joga-se a quarta partida da final, em Braga. Em caso de triunfo, as arsenalistas conquistam a Liga pela primeira vez na sua história.