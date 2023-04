A equipa AJM/FC Porto entrou a ganhar na final do campeonato nacional de voleibol feminino, ao vencer o Sporting no primeiro jogo, disputado no Pavilhão João Rocha (Lisboa).

A formação azul e branca venceu de forma categórica, por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-21 e 25-23.

Disputada à melhor de cinco jogos, a final do playoff prossegue com dois jogos no Dragão, a 23 e 29 de abril.