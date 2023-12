Estes são dias marcados por clássicos entre FC Porto e Sporting. No capítulo no voleibol feminino, a tarde deste sábado foi de festa na Arena azul e branca, uma vez que as anfitriãs venceram por 3-2, no arranque da 2.ª fase da Liga.

As "leoas" entraram melhor na partida, vencendo o set inaugural (25-22). Na resposta, as atletas portistas venceram antes e após o intervalo (25-21 e 25-20). Contudo, e porque um clássico deve ser emocionante, as visitantes empataram o encontro (25-23). Na "negra", as azuis e brancas triunfaram, por 15-12.

O FC Porto sobe, provisoriamente, à liderança isolada, com 10 pontos. Por sua vez, o Sporting segue, para já, na vice-liderança com sete pontos.

A partida ficou ainda marcada por um grande susto na reta final da partida. Um adepto sentiu-se mal nas bancadas, obrigando à interrupção do encontro e aos esforços - e união - das equipas médicas de FC Porto e Sporting. Entretanto, o referido adepto encontra-se livre de perigo.