O Sp. Braga venceu o FC Porto por 3-0, no segundo jogo da final do campeonato nacional feminino de voleibol, disputado no pavilhão multiusos dos bracarenses, empatando a eliminatória [1-1], decidida à melhor de cinco encontros.

O FC Porto tinha ganho o primeiro jogo, no domingo, em casa, também por 3-0, mas esta sexta-feira o Sp. Braga respondeu na mesma moeda, com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-23.

Fortemente apoiadas pelo seu público, as bracarenses mostraram-se muito focadas desde o início, sendo de registar a excelente reação no terceiro set, quando chegaram a estar a perder por 19-23 antes de terem fechado o encontro.

O primeiro set foi muito equilibrado, com o FC Porto a entrar melhor [0-2], mas com o Sp. Braga a passar a liderar a partir dos 4-3 e quase sempre na frente até ao final.

As bracarenses tiveram uma vantagem de quatro pontos [12-8], mas as portistas nunca desistiram e chegaram a estar a vencer por 19-20, momento em que o treinador das minhotas, João Santos, pediu um desconto de tempo. Depois, as arsenalistas embalaram para cinco pontos consecutivos, que lhes permitiu fechar o parcial com 25-23.

No set seguinte, o Sp. Braga voltou a impor-se, com a “gigante” Beatriz Santos e Thainalien Leyva em destaque.

As minhotas estiveram sempre na dianteira do marcador, cavando um fosso de quatro pontos a partir dos 18-14 que aumentaram para seis [22-16], gerindo essa vantagem até aos 25-20 finais.

O terceiro set voltou a ser mais intenso e repartido e foi aquele em que a equipa azul e branca esteve mais perto de vencer.

O Sp. Braga comandou a maior parte deste período, chegando a estar a vencer por quatro pontos [15-11], mas a partir dos 18-16 o FC Porto encetou uma grande reação, tendo somado sete pontos contra apenas um da equipa da casa [19-23], ficando a apenas dois de reduzir para 2-1 em sets.

Mas o set ainda não estava terminado e, com uma reviravolta espetacular, as arsenalistas fizeram seis pontos consecutivos, perante uma equipa portista que soçobrou.

Com a final empatada 1-1, o próximo jogo é na quinta-feira, 7 maio, no Dragão Arena, a partir das 20h00.