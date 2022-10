Um dia depois do triunfo sobre o Nun'Álvares, a Fonte do Bastardo somou nova vitória na Liga de voleibol, desta feita em Santo Tirso, por 3-0 (19-25. 17-25, 17-25).

Com este resultado a equipa açoriana passa a somar 15 pontos, mais três do que Esmoriz e Benfica, e assume a liderança isolada, com um jogo a mais.

O Ginásio Clube de Santo Tirso ocupa a última posição, com apenas um ponto.

[imagem de arquivo]