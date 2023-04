A Fonte do Bastardo venceu o Benfica por 3-2 no primeiro jogo da final do campeonato nacional de voleibol.

A equipa visitante teve dois «sets» de vantagem, com os parciais de 25-22 e 25-18, mas a equipa da casa conseguiu dar a volta a este primeiro duelo, ao vencer depois três «sets», com os parciais de 25-21, 25-21 e 15-12.

Seguem-se agora dois jogos na Luz, a 22 e 29 de abril.

A equipa que conseguir três vitórias conquistas o título nacional.

Caso seja necessário um quarto jogo, será disputado nos Açores, a 3 de maio, e se a decisão for ao quinto jogo, então será três dias depois, em Lisboa.