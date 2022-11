A Fonte do Bastardo venceu este domingo na visita ao V. Guimarães, por 3-1, continuando líder da liga de voleibol, com nove vitórias no mesmo número de jogos.

Este domingo, e após as derrotas na véspera, Benfica e Sporting regressaram aos triunfos.

Leixões, GC Santo Tirso e AA Espinho também triunfaram. Falta apenas terminar o AA São Mamede-Esmoriz.

RESULTADOS – 9.ª JORNADA:

Castêlo da Maia-Benfica, 0-3

AA Espinho-Sp. Espinho, 3-1

VC Viana-GC Santo Tirso, 2-3

Sp. Caldas-Leixões, 0-3

V. Guimarães-Fonte do Bastardo, 1-3

Sporting-Ala Nun’Álvares, 3-0

AA São Mamede-Esmoriz (a decorrer)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Fonte do Bastardo, 26 pontos

2.º: Leixões, 21

3.º: Esmoriz, 21 (menos um jogo)

4.º: Benfica, 21

5.º: Sporting, 17

6.º: Castêlo da Maia, 17

7.º: AA Espinho, 15

8.º: V. Guimarães, 10

9.º: AA São Mamede, 8 (menos um jogo)

10.º: Sp. Espinho, 8

11.º: Ala Nun’Álvares, 8

12.º: VC Viana, 6

13.º: GC Santo Tirso, 5

14.º: Sp. Caldas, 3