A Fonte do Bastardo venceu o Benfica por 3-2 no quarto jogo da final do campeonato nacional de voleibol, que vai decidir-se num quinto e derradeiro encontro na Luz.

Os encarnados, que haviam viraram a final com duas vitórias na Luz após derrota na Ilha Terceira no jogo 1 por 3-2, regressaram ao Complexo Desportivo Vitorino Nemésio e pareciam a caminho de selar a conquista do tetracampeonato já nesta quarta-feira.

Os comandados de Marcel Matz venceram os dois primeiros sets (25-23 e 25-21), mas o conjunto açoriano reagiu.

Levou a melhor no terceiro set por 25-22 e o ascendente no seguinte, prevalecendo por 25-19.

Na «negra», onde foram decididos três dos quatro jogos da final, a Fonte do Bastardo consumou a reviravolta no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio (15-7) e empatou a final.

O quinto jogo da final do campeonato de voleibol realiza-se no próximo sábado no Pavilhão N.º 2 da Luz a partir das 17h30.