Henrique Furtado, treinador brasileiro de 40 anos, é o sucessor de Rui Moreira no comando da equipa feminina de voleibol do Benfica. O vínculo é válido é 2027.

«É uma alegria imensa chegar a um dos maiores clubes do mundo, uma instituição tão forte. Espero fazer um trabalho que agrade muito aos benfiquistas e que possamos ser muito felizes», disse o técnico, à BTV.

Nas últimas três temporadas, Henrique Furtado foi adjunto nos polacos do Jastrzebski Wegiel. Antes, orientou, no Brasil, o JF Vólei, o Lavras Vólei, o Cruzeiro e o América.

O técnico sucede a Rui Moreira, que na próxima temporada vai orientar a equipa feminina do Praia Clube, no Brasil, depois de ter conduzido as águias ao título de campeãs nacionais em 2024/2025, o primeiro em 50 anos para o Benfica.

«(Pretendemos) dar continuidade a esse trabalho, acho que eles fizeram muita coisa muito bem. Claro, agora as coisas serão à minha maneira também, adaptado ao clube e às novas jogadoras que estão a chegar. É muito importante manter a base da equipa, jogadoras que mostraram a raça e o sangue que é preciso ter para jogar nesta instituição. As novas jogadoras vêm para agregar e, tenho a certeza, fazer um grupo ainda mais forte», concluiu Henrique Furtado.