Voleibol: instaurado processo disciplinar após alegado racismo contra Lucas França
Incidente com o jogador do Benfica aconteceu no jogo com o Sp. Espinho
O processo dos alegados insultos racistas dirigidos ao voleibolista do Benfica Lucas França, durante o jogo do passado sábado com o Sporting de Espinho, foi remetido para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).
«A parte disciplinar está encaminhada [para o CD] agir em conformidade. São os procedimentos normais», confirmou o Diretor Técnico Nacional (DTN) da FPV, Leonel Salgueiro, à Lusa.
O alegado insulto racista terá vindo das bancadas. O incidente aconteceu no quarto set do segundo jogo dos quartos de final do play-off do campeonato nacional (vitória do Benfica por 3-1), levando o jogador a parar a partida para denunciar ter sido vítima do alegado insulto por parte de um adepto.
O Benfica já lamentou o sucedido e enalteceu a postura dos dirigentes espinhenses na tentativa de resolução imediata do problema.