Voleibol: Itália revalida título mundial ao vencer Bulgária na final
Italianos conquistam o troféu pela quinta vez
A Itália voltou a conquistar o título mundial de voleibol, alcançando o seu quinto troféu, ao derrotar por 3-1 a Bulgária, carrasco de Portugal nos oitavos de final, em Pasay, nas Filipinas.
A seleção italiana, que já tinha vencido a competição em 1990, 1994, 1998 e 2022, entrou forte na final e venceu os dois primeiros parciais por 25-21 e 25-17. Os búlgaros reagiram no terceiro set, impondo-se por 25-17, mas os transalpinos responderam de forma categórica, ao ganharem o quarto set por 25-10.
Com este triunfo, a Itália coleciona cinco mundiais no seu palmarés, ficando a apenas um da antiga União Soviética, recordista, com seis conquistas entre 1949 e 1982. A vitória no torneio também permite aos italianos distanciarem-se de Brasil e Polónia, que têm três títulos cada.
Na disputa pelo bronze, a Polónia, vice-campeã em 2022, superou a República Checa por 3-1, com os parciais de 25-18, 23-25, 25-22 e 25-21.
