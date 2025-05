O treinador da equipa de voleibol do Sporting, João Coelho, renovou contrato até 2028.

O técnico de 43 anos cumpriu as últimas três temporadas nos leões e conquistou recentemente o campeonato nacional, com uma reviravolta diante do Benfica, que quebrou a hegemonia dos encarnados na modalidade.

João Coelho também já passou por Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo.