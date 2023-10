O Leixões venceu, esta quinta-feira, o Sporting (3-0) e conquistou a Supertaça feminina de voleibol.

A equipa de Matosinhos, que terminou o último campeonato no terceiro lugar, mas participou nesta Supertaça devido à desvinculação da campeã Academia José Moreira/FC Porto, derrotou as atuais detentoras da Taça com parciais de 25-17, 25-21 e 26-24.

O Leixões passa a somar cinco Supertaças, sendo apenas superado pelo Castêlo da Maia, com seis.