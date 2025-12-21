Voleibol: Perugia conquista Mundial de clubes pela terceira vez
Aluron Warta Zawiercie, do português Miguel Tavares Rodrigues, fecha o pódio da prova
Os italianos do Perugia sagraram-se campeões do mundo de clubes de voleibol, ao vencerem na final, por 3-0, os japoneses do Osaka Bluetoon. O Aluron Warta Zawiercie, de Miguel Tavares Rodrigues, ficou no terceiro lugar.
Em Belém, cidade brasileira em que decorreu o Mundial de clubes, o Perugia, campeão europeu em título, venceu a final pelos parciais de 25-20, 25-21 e 29-27. Dessa forma, ergueu o troféu pela terceira vez, na terceira final que disputou.
No jogo de atribuição do terceiro lugar, os polacos do Aluron Warta Zawiercie coroaram a estreia na competição com o último lugar do pódio, batendo os brasileiros do Renata Vôlei Campinas, com o distribuidor internacional português em destaque.
Na Arena Mangueirinho, os finalistas vencidos da Liga dos Campeões de 2024/25 impuseram-se aos anfitriões por 27-25, 25-19 e 25-21.