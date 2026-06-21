A seleção portuguesa masculina de voleibol bateu o Azerbaijão, em Baku, por 3-1, este domingo, na sexta e última jornada da Liga Europeia.

A equipa das quinas perdeu o primeiro parcial, por 25-21, mas venceu os três sets seguintes por 25-16, 25-12 e 25-19.

A equipa treinada por João José despede-se no 12.º lugar entre 27 seleções, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas.

Antes de Portugal entrar no terreno de jogo, já estava afastado da luta pelos primeiros quatro lugares, que valem o acesso à fase final da competição e ao apuramento direto para o Europeu de 2028, após a derrota com a Hungria no último encontro.