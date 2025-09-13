A seleção portuguesa estreou-se, na manhã deste sábado, com um triunfo no Mundial de voleibol, ao vencer Cuba por 3-1, em jogo do Grupo D da competição que está a decorrer em Manila, capital das Filipinas.

Portugal até perdeu o primeiro set (25-20), mas recuperou e igualou no segundo parcial, ao vencer por 25-22. A Seleção assumiu, depois, o comando do jogo, ganhando os dois restantes sets por duplo 25-19.

Com este triunfo, Portugal iguala os Estados Unidos, que venceram a Colômbia por 3-0, na liderança do grupo, ambos com três pontos.

A seleção portuguesa, que está de volta aos Mundiais 23 anos depois, entra novamente em ação na segunda-feira, diante dos norte-americanos, fechando o grupo dois dias depois, com a Colômbia.