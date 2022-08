Portugal foi ao Luxemburgo vencer a seleção local por 3-0, em jogo da quarta jornada do Grupo D de qualificação para o Europeu de 2023 de voleibol.

Com este resultado, com os parciais de 25-17, 25-16 e 25-20, a seleção lusa assumiu, à condição, a liderança do grupo, com mais dois pontos do que Montenegro, que tem um jogo a menos.

Na quarta-feira Portugal recebe precisamente Montenegro, em Santo Tirso. O apuramento para o Europeu de 2023 está reservado para os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados.