A Associação de Voleibol do Porto anunciou esta segunda-feira o falecimento do seu presidente Joaquim Vilela, aos 78 anos.

«É com enorme tristeza e pesar que a Associação de Voleibol do Porto comunica o falecimento de Joaquim Vilela, o seu eterno presidente. Joaquim Manuel Oliveira Vilela, nascido a 1 de junho de 1935, entra como vogal na direção da Associação de Voleibol do Porto em 1977», lembra o organismo.

Presidente há mais de 40 anos da associação, esteve envolvido em muito do trabalho em prol da modalidade no distrito, entre eles a final do Torneio Internacional da AVP de 1981, em que uma seleção regional se bateu com uma equipa do País Basco, notável por ser a primeira transmissão televisiva pela RTP de um jogo de voleibol nacional.

Joaquim Vilela foi agraciado pelo Governo e por várias câmaras municipais da região, bem como pela Federação Portuguesa de Voleibol, com o Boavista, numa nota de pesar divulgada, a lembrar que foi também «membro do Conselho Geral» do clube durante décadas.