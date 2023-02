O sorteio desta quarta-feira ditou que as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol vão contar com um dérbi entre Sporting e Benfica, enquanto Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo vão discutir entre si o outro bilhete para a final.

A «final four» tem lugar entre os dias 11 e 13 de março, no Centro Cultural de Viana do Castelo, onde os encarnados vão procurar defender o título conquistado na época passada.

Na vertente feminina, o sorteio ditou os duelos Vilacondense - AJM/FC Porto e Sporting – Colégio Efanor, que vão ser disputados entre os dias 10 e 12 de março, igualmente em Viana do Castelo.