Sortes distintas para as equipas portuguesas esta quarta-feira na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol.

O Fonte do Bastardo venceu na Estónia o Duo Tartu, por 3-1, com os parciais na Estónia foram de 21-25, 14-25, 25-20 e 19-25, demonstrando bem o domínio da formação açoriana, da Praia da Vitória.

Já a formação do Sporting perdeu por 3-2 na casa do Melilla, com o jogo só a ser decidido na 'negra', com os parciais de 21-25, 32-30, 25-21, 19-25 e 15-11.

As duas equipas lusa ficam com boas possibilidades de apuramento para os 'quartos' da competição, sobretudo os açorianos, que levam vantagem significativa para o jogo da segunda mão, a 14 de dezembro, em casa.