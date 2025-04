O Sporting de Braga venceu o Benfica no Pavilhão n.º 2 da Luz, por 3-2, esta segunda-feira, no primeiro jogo da final do campeonato nacional feminino de voleibol.

As bracarenses venceram os dois primeiros sets, com os parciais de 21-25 e 14-25, mas o Benfica respondeu e ganhou os dois sets seguintes, por 25-15 e por 25-20. No set decisivo, o Sp. Braga garantiu a vitória, com um parcial de 18-20.

O segundo jogo da final está marcado para o próximo domingo, dia 27, em Braga, a partir das 17 horas.