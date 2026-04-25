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Voleibol: Sporting atropela Benfica e adianta-se na final
Leões vencem os encarnados por 3-0 na Luz
Leões vencem os encarnados por 3-0 na Luz
O Sporting colocou-se em vantagem na final dos play-offs do campeonato nacional de voleibol, este sábado, ao vencer na visita ao Benfica, por 3-0, no primeiro jogo de um duelo à melhor de cinco.
Os leões, vencedores da fase regular e campeões em título, impuseram-se pelos parciais de 25-23, 28-26 e 25-19.
O segundo jogo da final está marcado para o próximo sábado, na Luz. O terceiro vai disputar-se a 6 de maio, em Alvalade.
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