O Sporting colocou-se em vantagem na final dos play-offs do campeonato nacional de voleibol, este sábado, ao vencer na visita ao Benfica, por 3-0, no primeiro jogo de um duelo à melhor de cinco.

Os leões, vencedores da fase regular e campeões em título, impuseram-se pelos parciais de 25-23, 28-26 e 25-19.

O segundo jogo da final está marcado para o próximo sábado, na Luz. O terceiro vai disputar-se a 6 de maio, em Alvalade.