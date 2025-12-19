O Sporting anunciou a contratação do central chinês Yongzhen Li para a equipa de voleibol.

O jogador de 27 anos chega aos leões proveniente do Zhejiang Dequing, onde na última temporada foi o melhor bloqueador da Liga chinesa.

Yongzhen Li é internacional pela China e participou na Liga das Nações de 2025, na qual ajudou a seleção chinesa a atingir os quartos de final.