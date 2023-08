O Sporting anunciou a contratação de Chema Carrasco para a equipa de voleibol.

O distribuir venezuelano, de 34 anos, estava no Estrela Vermelha desde 2021.

«Falaram-me muito bem do Sporting. Quando comentei que me tinham sondado, disseram-me logo para nem sequer pensar porque é um clube tremendo. E, a verdade, é que aquilo que já vi me agradou muito: as instalações, as pessoas e a forma como nos tratam. Agora é começar a treinar», refere o reforço leonino, que aos 16 anos já era internacional venezuelano, e que passou por Finlândia, Chipre, Líbano, Roménia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Sérvia.