O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a chegada do mais recente reforço da equipa de voleibol: trata-se de Nicolás Perren, líbero argentino proveniente do Libertad Burgi.

«Foi uma decisão bastante fácil de tomar porque já conhecia o Clube, não apenas pelo futebol, mas também pelas modalidades, por isso foi uma decisão super fácil. Cheguei de manhã, vim diretamente para o Clube e as infraestruturas chamara-me a atenção. Pelo pouco que já pude comunicar com as pessoas, sinto que vai ser um ano lindo, com muito carinho da parte de todos», disse o atleta, na apresentação, aos meios de comunicação dos leões.

«Sou líbero e essa faceta do jogo sai-me habitualmente muito bem. Da minha parte podem esperar muito daquilo que se diz ser a garra e companheirismo. Vou tratar de fazer as coisas bem para que a equipa tenha uma boa performance», afirmou ainda.

Perren, de 29 anos, foi eleito quatro vezes o melhor recetor do campeonato argentino.