A Académica de São Mamede venceu na visita à Ala Nun’Álvares por 3-0 e segue como líder isolado do campeonato nacional de voleibol, ao fim de quatro jornadas disputadas.

Também este sábado, Sporting e Benfica venceram por 3-0, respetivamente ante GC Santo Tirso e Sp. Espinho, chegando ambos aos 10 pontos, menos dois do que a AA São Mamede, que tem 12.

A AA Espinho venceu o Vitória de Guimarães por 3-1 e o Leixões superou o CA Madalena, por 3-2.

Castêlo da Maia e Clube K fecham a ronda quatro no domingo.

RESULTADOS – 4.ª Jornada:

Sporting - Santo Tirso, 3-0 (25-13, 25-18, 28-26)

Leixões - CA Madalena, 3-2 (25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-09)

Académica de Espinho - Vitória de Guimarães, 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-14)

Sporting de Espinho - Benfica, 0-3 (24-26, 22-25, 13-25)

Ala Nun’Álvares de Gondomar - São Mamede, 0-3 (24-26, 20-25, 23-25)

Castêlo da Maia - Clube K (domingo, 16:00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: São Mamede, 12 pontos

2.º: Sporting, 10

3.º: Benfica, 9

4.º: AA Espinho, 8

5.º: Leixões, 7

6.º: Sp. Espinho, 7

7.º: Ala Nun’Álvares, 5

8.º: Castêlo da Maia, 3*

9.º: GC Santo Tirso, 3

10.º: Vitória de Guimarães, 3

11.º: CA Madalena, 2

12.º: Clube K, 0*

*menos um jogo