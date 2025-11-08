Voleibol: Sporting e Benfica vencem, São Mamede é líder
Cinco dos seis jogos da quarta jornada disputados este sábado
Cinco dos seis jogos da quarta jornada disputados este sábado
A Académica de São Mamede venceu na visita à Ala Nun’Álvares por 3-0 e segue como líder isolado do campeonato nacional de voleibol, ao fim de quatro jornadas disputadas.
Também este sábado, Sporting e Benfica venceram por 3-0, respetivamente ante GC Santo Tirso e Sp. Espinho, chegando ambos aos 10 pontos, menos dois do que a AA São Mamede, que tem 12.
A AA Espinho venceu o Vitória de Guimarães por 3-1 e o Leixões superou o CA Madalena, por 3-2.
Castêlo da Maia e Clube K fecham a ronda quatro no domingo.
RESULTADOS – 4.ª Jornada:
Sporting - Santo Tirso, 3-0 (25-13, 25-18, 28-26)
Leixões - CA Madalena, 3-2 (25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-09)
Académica de Espinho - Vitória de Guimarães, 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-14)
Sporting de Espinho - Benfica, 0-3 (24-26, 22-25, 13-25)
Ala Nun’Álvares de Gondomar - São Mamede, 0-3 (24-26, 20-25, 23-25)
Castêlo da Maia - Clube K (domingo, 16:00)
CLASSIFICAÇÃO:
1.º: São Mamede, 12 pontos
2.º: Sporting, 10
3.º: Benfica, 9
4.º: AA Espinho, 8
5.º: Leixões, 7
6.º: Sp. Espinho, 7
7.º: Ala Nun’Álvares, 5
8.º: Castêlo da Maia, 3*
9.º: GC Santo Tirso, 3
10.º: Vitória de Guimarães, 3
11.º: CA Madalena, 2
12.º: Clube K, 0*
*menos um jogo